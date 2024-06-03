Мінцифри надіслало запит до Apple і Google щодо видалення застосунків нелегальних казино

App Store. Ілюстративне фото: habr

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компаній Apple та Google. Корпорації закликали видалити зі своїх маркетплейсів застосунки нелегальних українських онлайн-казино.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Звернення Мінцифри. Фото: Telegram/Железняк

Українські онлайн-казино

Депутат нагадав, що в рішення РНБО щодо онлайн-казино був пункт, що Мінцифри має провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків з українських магазинів додатків.

"Тут Мінцифри молодці, зі свого боку все зробили. Чекаємо реакції платформ", — зазначив Железняк.

За його словами, на App Store налічується 35 таких додатків, а на Play Market — 24. На думку нардепа, якщо платформи дослухаються до прохання уряду — це має бути один з найбільш дієвих заходів.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, 27 травня В Україні заборонили будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Заборона діятиме до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.

Також ми писали, що в Україні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.