Мінцифри надіслало запит до Apple і Google щодо видалення застосунків нелегальних казино

Мінцифри звернулося до Apple і Google щодо видалення застосунків онлайн-казино
Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компаній Apple та Google. Корпорації закликали видалити зі своїх маркетплейсів застосунки нелегальних українських онлайн-казино.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 3 червня.
Українські онлайн-казино
Депутат нагадав, що в рішення РНБО щодо онлайн-казино був пункт, що Мінцифри має провести перемовини з Apple та Google щодо вилучення застосунків з українських магазинів додатків.
"Тут Мінцифри молодці, зі свого боку все зробили. Чекаємо реакції платформ", — зазначив Железняк.
За його словами, на App Store налічується 35 таких додатків, а на Play Market — 24. На думку нардепа, якщо платформи дослухаються до прохання уряду — це має бути один з найбільш дієвих заходів.
Нагадаємо, 27 травня В Україні заборонили будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Заборона діятиме до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.
Також ми писали, що в Україні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.
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