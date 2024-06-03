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Минцифры обратилось к Apple и Google по поводу удаления приложений онлайн-казино

3 июня 2024 19:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минцифры направило запрос Apple и Google относительно удаления приложений нелегальных казино
App Store. Иллюстративное фото: habr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к компаниям Apple и Google. Корпорации призвали удалить из своих маркетплейсов приложения нелегальных украинских онлайн-казино.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Обращение Минцифры. Фото: Telegram/Железняк

Украинские онлайн-казино

Депутат напомнил, что в решении СНБО по онлайн-казино был пункт, что Минцифры должно провести переговоры с Apple и Google по поводу удаления приложений из украинских магазинов приложений.

"Здесь Минцифры молодцы, со своей стороны все сделали. Ждем реакции платформ", — отметил Железняк.

По его словам, на App Store насчитывается 35 таких приложений, а на Play Market — 24. По мнению нардепа, если платформы прислушиваются к просьбе правительства, это должно быть одно из наиболее действенных мер.

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Скриншот поста Железняка

Напомним, 27 мая в Украине запретили любую рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.

Также мы писали, что в Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в Интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.

Google
Apple
СНБО
казино
азартные игры
Минцифры

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