Минцифры направило запрос Apple и Google относительно удаления приложений нелегальных казино

Минцифры обратилось к Apple и Google по поводу удаления приложений онлайн-казино
Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к компаниям Apple и Google. Корпорации призвали удалить из своих маркетплейсов приложения нелегальных украинских онлайн-казино.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 3 июня.
Украинские онлайн-казино
Депутат напомнил, что в решении СНБО по онлайн-казино был пункт, что Минцифры должно провести переговоры с Apple и Google по поводу удаления приложений из украинских магазинов приложений.
"Здесь Минцифры молодцы, со своей стороны все сделали. Ждем реакции платформ", — отметил Железняк.
По его словам, на App Store насчитывается 35 таких приложений, а на Play Market — 24. По мнению нардепа, если платформы прислушиваются к просьбе правительства, это должно быть одно из наиболее действенных мер.
Напомним, 27 мая в Украине запретили любую рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.
Также мы писали, что в Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в Интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.
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