В Україні набула чинності заборона реклами азартних ігор та букмекерських контор

Ігрові автомати в першому легальному казино Billionaire casino у Києві. Фото: УНІАН

В Україні заборонили будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Заборона діятиме до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.

Про це говориться у відповідній постанові Кабінету Міністрів.

Читайте також:

Заборона реклами азартних ігор

Внесені Кабміном зміни передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.

Заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Наразі цей документ перебуває на розгляді Верховної ради України.

Раніше указом від 17 травня уряд встановив порядок обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри.

Зокрема, йдеться про використання електронних комунікацій, символіки ЗСУ та розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті. Йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.

Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових.