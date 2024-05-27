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В Украине вступил в силу запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор

27 мая 2024 22:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине вступил в силу запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор
Игровые автоматы в первом легальном казино Billionaire casino в Киеве. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров.

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Запрет рекламы азартных игр

Внесенные Кабмином изменения предполагают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.

Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью. В настоящее время этот документ находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

Ранее указом от 17 мая правительство установило порядок ограничения рекламы азартных игр, а также других обозначений, под которыми ведутся азартные игры.

В частности, речь идет об использовании электронных коммуникаций, символике ВСУ и распространении соответствующего контекстного материала.

Ранее мы сообщали, что в Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в Интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ограничению азартных игр в Интернете. В решении предусмотрено ограничение рекламы онлайн-казино, введение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов и ограничение для военных.

Кабинет министров
Украина
реклама
азартные игры
букмекеры

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