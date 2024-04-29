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В Україні заблокували тисячі сайтів з азартними іграми — дані Офісу генпрокурора

29 квітня 2024 11:58
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В Україні заблокували тисячі сайтів з азартними іграми — дані Офісу генпрокурора
Українські кіберфахівці. Фото Генеральний штаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні заблоковано понад 2 500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор. Лише станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 29 квітня. 

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У відомстві розповіли, що станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. 21 особі повідомили про підозру, щодо 72 осіб до суду скерували обвинувальні акти, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

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Статистика щодо азартних ігор в Україні. Фото: ОГП

Водночас в ОГП кажуть, що 2023 року було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб.

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Статистика щодо азартних ігор в Україні. Фото: ОГП

"За наслідками направлених правоохоронцями рекомендацій щодо блокування протиправних ресурсів наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались онлайн казино без відповідної ліцензії", — йдеться у повідомленні. 

Водночас прокуратура працює над легалізацією коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн. 

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Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про обмеження в країні онлайн-казино.

Проблеми з азартними іграми також неодноразово помічалися у війську. Так,  наприкінці березня військовослужбовець 59 ОМП бригади Павло Петриченко підкреслив, що таку "епідемію" породила реклама та легалізація азартних ігор, а також наголосив, що в Україні потрібно почати контролювати гравців. 

Офіс генерального прокурора
азартні ігри
кібербезпека
сайти

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