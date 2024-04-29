В Украине заблокировали тысячи сайтов с азартными играми — данные Офиса генпрокурора

Украинские киберспециалисты. Фото Генеральный штаб ВСУ

В Украине заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр. Только по состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в понедельник, 29 апреля.

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В ведомстве рассказали, что по состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. 21 человеку сообщили о подозрении, в отношении 72 человек в суд направили обвинительные акты, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

Статистика по азартным играм в Украине. Фото: ОГП

В то же время, в ОГП говорят, что в 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений такой категории, о подозрении сообщено 74 лицам. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Прекращена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 человек.

Статистика по азартным играм в Украине. Фото: ОГП

"По результатам направленных правоохранителями рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр, и на которых размещались онлайн казино без соответствующей лицензии", — говорится в сообщении.

В то же время прокуратура работает над легализацией средств по незаконным азартным играм онлайн на общую сумму 4,8 млрд. грн.

Скриншот сообщения ОГП

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении в стране онлайн-казино.

Проблемы с азартными играми также не раз замечались в армии. Так, в конце марта военнослужащий 59 ОМП бригады Павел Петриченко подчеркнул, что такую "эпидемию" породила реклама и легализация азартных игр, а также подчеркнул, что в Украине нужно начать контролировать игроков.