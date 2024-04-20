Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський підписав указ про обмеження в Україні онлайн-казино arrow

Зеленський підписав указ про обмеження в Україні онлайн-казино

20 квітня 2024 10:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський підписав указ про обмеження в Україні щодо онлайн-казино
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових. 

Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті Президента.

Читайте також:

Обмеження онлайн-казино в Україні

РНБО прийняла низку заходів, спрямованих на контроль та регулювання онлайн-казино:

  1. Обмеження реклами онлайн-казино: Проведення активної рекламної діяльності стосовно азартних ігор в інтернеті буде обмежено.
  2. Встановлення лімітів гри на тиждень та витрат: Будуть визначені ліміти на кількість часу, яку можна провести в онлайн-казино протягом тижня, а також максимальні обсяги грошей, які можна витратити на гру.
  3. Запровадження системи онлайн-моніторингу: Розробляється система, яка буде контролювати активність гравців в онлайн-казино з метою запобігання азартній залежності.
  4. Блокування нелегальних вебсайтів азартних ігор: Організації, які надають послуги азартних ігор нелегально, будуть блоковані.
  5. Обмеження для військових: Військовослужбовцям будуть накладені особливі обмеження щодо участі в азартних іграх в мережі.

Додатково, Службі безпеки України (СБУ) доручено провести перевірки організаторів азартних ігор з метою забезпечення дотримання законодавства в цій сфері.

Ці кроки призначені для попередження негативних наслідків азартної діяльності в інтернеті, зокрема захисту громадян від ризиків азартної залежності та забезпечення додержання законодавства в сфері азартних ігор.

Нагадаємо, що наприкінці березня військовослужбовець 59 ОМП бригади Павло Петриченко написав на своїй сторінці у соцмережі Х про проблему лудоманії серед військових. Він підкреслив, що "епідемію" породила реклама та легалізація азартних ігор, а також наголосив, що в Україні потрібно почати контролювати гравців. 

Петриченко подав петицію, де зазначив ряд вимог, які в подальшому знайшли широку підтримку громадськості. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію та підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Володимир Зеленський
азартні ігри
казино
указ
РНБО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться