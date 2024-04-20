Зеленський підписав указ про обмеження в Україні щодо онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових.

Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті Президента.

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РНБО прийняла низку заходів, спрямованих на контроль та регулювання онлайн-казино:

Обмеження реклами онлайн-казино: Проведення активної рекламної діяльності стосовно азартних ігор в інтернеті буде обмежено. Встановлення лімітів гри на тиждень та витрат: Будуть визначені ліміти на кількість часу, яку можна провести в онлайн-казино протягом тижня, а також максимальні обсяги грошей, які можна витратити на гру. Запровадження системи онлайн-моніторингу: Розробляється система, яка буде контролювати активність гравців в онлайн-казино з метою запобігання азартній залежності. Блокування нелегальних вебсайтів азартних ігор: Організації, які надають послуги азартних ігор нелегально, будуть блоковані. Обмеження для військових: Військовослужбовцям будуть накладені особливі обмеження щодо участі в азартних іграх в мережі.

Додатково, Службі безпеки України (СБУ) доручено провести перевірки організаторів азартних ігор з метою забезпечення дотримання законодавства в цій сфері.

Ці кроки призначені для попередження негативних наслідків азартної діяльності в інтернеті, зокрема захисту громадян від ризиків азартної залежності та забезпечення додержання законодавства в сфері азартних ігор.

Нагадаємо, що наприкінці березня військовослужбовець 59 ОМП бригади Павло Петриченко написав на своїй сторінці у соцмережі Х про проблему лудоманії серед військових. Він підкреслив, що "епідемію" породила реклама та легалізація азартних ігор, а також наголосив, що в Україні потрібно почати контролювати гравців.

Петриченко подав петицію, де зазначив ряд вимог, які в подальшому знайшли широку підтримку громадськості. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію та підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.