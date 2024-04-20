Зеленский подписал указ об ограничении в Украине по онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении азартных игр в интернете. В решении предусмотрено ограничение рекламы онлайн-казино, введение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов и ограничение для военных.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Президента.

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СНБО принял ряд мер, направленных на контроль и регулирование онлайн-казино:

Ограничение рекламы онлайн-казино : Проведение активной рекламной деятельности по азартным играм в интернете будет ограничено. Установка лимитов игры на неделю и расходов : будут определены лимиты на количество времени, которое можно провести в онлайн-казино в течение недели, а также максимальные объемы денег, которые можно потратить на игру. Введение системы онлайн-мониторинга : Разрабатывается система, которая будет контролировать активность игроков в онлайн-казино с целью предотвращения азартной зависимости. Блокировка нелегальных азартных игр : Организации, предоставляющие услуги азартных игр нелегально, будут блокированы. Ограничения для военных : Военнослужащим будут наложены особые ограничения по участию в азартных играх в сети.

Дополнительно, Службе безопасности Украины поручено провести проверки организаторов азартных игр с целью обеспечения соблюдения законодательства в этой сфере.

Эти шаги предназначены для предупреждения негативных последствий азартной деятельности в интернете, в частности, защиты граждан от рисков азартной зависимости и обеспечения соблюдения законодательства в сфере азартных игр.

Напомним, что в конце марта военнослужащий 59 ОМП бригады Павел Петриченко написал на своей странице в соцсети Х о проблеме лудомании среди военных. Он подчеркнул, что "эпидемию" породила реклама и легализация азартных игр, а также подчеркнул, что в Украине нужно начать контролировать игроков.

Петриченко подал петицию , где указал ряд требований, которые в дальнейшем нашли широкую поддержку общественности. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию и подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть правительство.