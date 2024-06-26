Міноборони закуповує для ЗСУ пластикові армійські фляги щонайменше втричі дорожче ринкових цін

Військовий із флягою в руках. Фото: Міноборони України

Державна агенція "Державний оператор тилу" витратила понад 54 мільйони гривень на пластикові фляги, які коштують майже утричі дорожче за аналоги з США. Зокрема, ціни на українські фляги становили 355 гривень за штуку, порівняно з 120 гривнями за американський зразок або 72 гривнями за інші аналоги.

Про це повідомило NGL.media у вівторок, 25 червня.

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Закупівля армійських фляг

Міністерство оборони закуповує для ЗСУ пластикові армійські фляги щонайменше втричі дорожче ринкових цін. Цього року державна агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ), створена кілька місяців тому, витратила понад 54 млн грн на придбання 153 тисяч армійських фляг.

Звичайна пластикова літрова фляга обійшлася платникам податків у 355 грн, хоча такі ж фляги американського зразка вільно продають по 120 грн, а можна знайти і аналоги по 72 грн.

Хто на цьому заробляє

Цьогоріч ДОТ чотири рази намагався закупити пластикові фляги для ЗСУ. Перші дві закупівлі за спрощеною процедурою в січні та квітні були скасовані. Участь у цих торгах брали три різні компанії, готові продати 100 тисяч фляг менш ніж за 20 млн грн, але замовник відхилив усі пропозиції через відсутність актів відповідності технічній специфікації Міноборони.

Пластикова фляга для ЗСУ, створена за технічними вимогами Міноборони. Фото: Армія Inform

Замість третього тендеру ДОТ уклав пряму угоду з ТОВ "Колтрейн", загальна вартість якої зросла майже вдвічі – до 35,5 млн грн. Раніше ця компанія не продавала фляги бюджетним замовникам і не брала участі у скасованих закупівлях.

"У відповіді на запит NGL.media представники ДОТ пояснили таке рішення нагальною потребою у флягах і тим, що запропонована "Колтрейн" ціна була нижчою, ніж в інших компаніях, до яких звертався ДОТ", — йдеться в повідомленні.

У червні ДОТ уклав ще одну угоду за спрощеною процедурою з ТОВ "Суперформ" на 53 тисячі фляг майже за 18,8 млн грн. Одна пластикова фляга обійшлася на гривню дешевше, ніжу випадку з "Контрейном" — у 354 гривні, а не в 355грн.

Що відомо про компанії-постачальники

Обидві компанії-постачальники працюють зовсім недавно і відразу ж почали отримувати великі замовлення. ТОВ "Суперформ", засноване півроку тому 27-річним Владиславом Лихосенком із Запоріжжя, за два останні місяці уклало п’ять угод з Нацгвардією та Міноборони на майже 310 млн грн.

Засновник ТОВ "Суперформ". Фото: Владислав Лихосенко, Facebook

Інший підрядник, ТОВ "Колтрейн", заснований п’ять років тому, почав отримувати реальні підряди цього року, коли офіційною власницею стала Юлія Кикоть.

Міноборони розробило власний стандарт фляги

Медіа зазнчає, що ринок армійських фляг в Україні представлений переважно флягами зразка армії США, що довели свою спроможність у багатьох воєнних конфліктах. Найчастіше "американські" фляги продають у роздріб по 120 грн, але їм вдалося знайти і за 72 грн.

Проте українське Міноборони розробило власний стандарт фляги, взявши за основу американську.

"Очевидні відмінності – напівпрозорий пластик і напис "Власність ЗСУ, не для продажу", менш очевидні – трошки інше різьблення на кришці та петля-утримувач", — йдеться в повідомленні.

Американська (зліва) і українська (справа) армійські фляги об’ємом один літр. Колаж: NGL.media

Усі фляги, що закуповуються Міноборони, мають відповідати затвердженому зразку-еталону і технічним вимогам. Це має бути підтверджено актом відповідності Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

У результаті виходить, що, умовно, українські фляги, які замовляють в Китаї коштують щонайменше втричі дорожче за фляги натівського зразка.

Виробник переможців

Обидві компанії, з якими ДОТ уклав угоди, замовляють фляги у Китаї, в одного виробника – Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd. Реальний прибуток постачальників може бути значно вищий, ніж заявлений.

"Головним критерієм для нас було те, щоб ці фляги відповідали технічному опису, оскільки це дає можливість реалізувати їх для потреб ЗСУ, що є одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності.Провівши ряд випробувань фляг різних виробників, зокрема українських, ми переконались, що тільки фляги виробництва Taizhou Huangyan Sigg Mold Co., Ltd відповідали технічному опису, що і послугувало причиною купівлі саме таких фляг", — пояснила директорка ТОВ "Колтрейн" Юлія Кикоть.

На рекламному фото виробника зображена та сама українська фляга з написом "Власність ЗСУ, не для продажу" по 154 грн за штуку. Такі ж фляги, але без написів, китайці продають через Alibaba.com по 2,5 дол (100 грн), а фляги американського зразка з непрозорого пластику взагалі по 0,73 дол (29 грн) за штуку.

За даними NGL.media, посередники заробили значну суму на постачанні фляг для української армії. "Колтрейн" отримав від 20 до 24 млн грн чистого прибутку, а "Суперформ" до 11 млн грн. В обох випадках маржа сягає близько 200%.

Втім, невеличкий експеримент NGL.media свідчить, що реальні прибутки постачальників можуть бути значно вищі.

Нереальні терміни поставки

Терміни поставки також викликають сумніви. За умовами початкової угоди ТОВ "Колтрейн" мало поставити партію фляг протягом 19 днів, але фактично це зайняло б щонайменше чотири з половиною місяці.

Тому втиснутися у визначені угодою терміни поставки можна лише за умови, що на момент підписання контракту фляги необхідного зразка уже є на складі в Україні.

Власниця ТОВ "Колтрейн" Юлія Кикоть фактично підтвердила, що так і було. Якби угода з ДОТ з якихось причин зірвалася, то компанія мала намір пропонувати ці фляги іншим замовникам.

"У разі неукладення угоди з ДОТ, менеджери "Колтрейн" зв’язувались та проводили б переговори із Національною гвардією України, підрозділами Збройних сил України, Державної прикордонної служби. Окрім того, компанія постійно б здійснювала моніторинг закупівель, які проводяться ДОТ та іншими суб’єктами, щодо придбання таких товарів", – стверджує Кикоть.

Наступного дня після публікації цього розслідування "Державний оператор тилу" надіслав до редакції NGL.media додаткове пояснення, у якому визнав, що фляги могли б бути закуплені за значно дешевшими цінами, але на заваді стала відсутність актів відповідності Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

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