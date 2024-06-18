Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Справа про незаконне збагачення — НАБУ розпочало розслідування щодо Вербицького arrow

Справа про незаконне збагачення — НАБУ розпочало розслідування щодо Вербицького

18 червня 2024 22:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Щодо Вербицького розпочали розслідування
Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. Фото: Офіс Генпрокурора
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на коментар НАБУ у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

Справа щодо збагачення Вербицького

Як відомо, тиждень тому вийшов перший матеріал "Схем" про незаконне збагачення посадовця. У ньому йдеться, що Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник. Покупка здійснювалася за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше, ніж вартість такої нерухомості на ринку.

null
Котеджне містечко "Коник". Фото: Схеми

Вже у другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину чиновника Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею автомобіля Porsche і триповерхового котеджу — загальна вартість цього майна становить щонайменше 52 млн гривень. Водночас за останні 10 років дівчина має загальний дохід трохи більше ніж 360 тис. гривень.

Цю інформацію тоді прокоментував сам Вербицький: він не спростував, що перебуває у стосунках з Ільницькою, але заявив, що не допомагав їй фінансово. 

На підставі цих матеріалів НАБУ розпочало досудове розслідування. У випадку доказу провини Вербицькому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше ми писали, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького придбала елітного майна на 52 млн гривень. Вона пояснила, що має гроші від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом.

Крім того, екскерівника підрозділу МВС та двох його спільників викрили в заволодінні 16 млн гривень.

розслідування
САП
корупція
чиновники
НАБУ
майно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор