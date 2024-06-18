Щодо Вербицького розпочали розслідування

Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. Фото: Офіс Генпрокурора

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на коментар НАБУ у вівторок, 18 червня.

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Справа щодо збагачення Вербицького

Як відомо, тиждень тому вийшов перший матеріал "Схем" про незаконне збагачення посадовця. У ньому йдеться, що Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник. Покупка здійснювалася за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше, ніж вартість такої нерухомості на ринку.

Котеджне містечко "Коник". Фото: Схеми

Вже у другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину чиновника Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею автомобіля Porsche і триповерхового котеджу — загальна вартість цього майна становить щонайменше 52 млн гривень. Водночас за останні 10 років дівчина має загальний дохід трохи більше ніж 360 тис. гривень.

Цю інформацію тоді прокоментував сам Вербицький: він не спростував, що перебуває у стосунках з Ільницькою, але заявив, що не допомагав їй фінансово.

На підставі цих матеріалів НАБУ розпочало досудове розслідування. У випадку доказу провини Вербицькому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше ми писали, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького придбала елітного майна на 52 млн гривень. Вона пояснила, що має гроші від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом.

Крім того, екскерівника підрозділу МВС та двох його спільників викрили в заволодінні 16 млн гривень.