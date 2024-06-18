В отношении Вербицкого начали расследование

Заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий. Фото: Офис Генпрокурора

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на комментарий НАБУ во вторник, 18 июня.

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Дело об обогащении Вербицкого

Как известно, неделю назад вышел первый материал "Схем" о незаконном обогащении чиновника. В нем говорится, что Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник. Покупка осуществлялась по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле стоимости такой недвижимости на рынке.

Коттеджный городок "Коник". Фото: Схеми

Уже во втором расследовании журналисты рассказали о девушке чиновника Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала владелицей автомобиля Porsche и трехэтажного коттеджа — общая стоимость этого имущества составляет не менее 52 млн гривен. В то же время за последние 10 лет девушка имеет общий доход чуть более 360 тыс. гривен.

Эту информацию тогда прокомментировал сам Вербицкий: он не опроверг, что находится в отношениях с Ильницкой, но заявил, что не помогал ей финансово.

На основании этих материалов НАБУ начало досудебное расследование. В случае доказательства вины Вербицкому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее мы писали, что девушка заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого приобрела элитное имущество на 52 млн гривен. Она объяснила, что у него есть деньги от бывших мужчин и неназванного парня, с которым они занимались яхтенным бизнесом.

Кроме того, экс-руководителя подразделения МВД и двух его сообщников разоблачили в завладении 16 млн гривен.