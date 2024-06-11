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Дівчина заступника генпрокурора придбала елітне майно за 52 мільйони гривень, — розслідування

11 червня 2024 22:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Христина Ільницька придбала елітну нерухомість
Христина Ільницька. Фото ілюстративне: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького придбала елітного майна на 52 мільйони гривень. При цьому її офіційні доходи за останні 10 років — орієнтовно 360 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі розслідування проєкту "Схеми".

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Незважаючи на доволі скромні доходи, лише за цей рік Христина Ільницька придбала в елітному котеджному містечку "Коник" у Голосіївському районі Києва будинок за 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche за 100 тисяч доларів. Крім цього, дівчина, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club.

Ільницька переконує, що Вербицький не допомагав їй у купівлі майна. Заступник генпрокурора також на цьому наголошує. Але в день купівлі котеджу, наприклад, вони були разом. 

Дівчина запевняє, що зараз вона не заробляє, але гроші має від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом. За її словами, хлопець після розриву стосунків нібито залишив їй низку активів.

Раніше ми розповідали, що на Львівщині підозрюють двох братів підсанкційних екснардепів в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 мільйонів гривень. Вони подавали недостовірну документацію щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.

Також ми повідомляли, що службових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" викрили в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1,2 мільярда гривень. Вони видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

розслідування
Україна
нерухомість
корупція
скандал
гроші

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