Полтавський ГЗК ухилився від сплати понад 1,2 млрд гривень податків — деталі оборудки

Погрузка матеріалів на Полтавському ГЗК. Фото: esbu.gov.ua

Службових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" викрили в умисному ухиленні від сплати податків. Також посадовці видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Бюро економічної безпеки України.

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Що відомо про порушення

Компанія, представники якої ухилилися від сплати податків, входить до групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Детективи встановили, що голова правління гірничо-збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд.

"У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Таким чином вони занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 мільярда гривень в Державний бюджет України", — йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Голові правління та головному бухгалтеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина третя статті 212, частина друга статті 28 та частина перша статті 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, підприємці Одеської області протягом перших чотирьох місяців 2024 року сплатили рекордну суму податків — понад три мільярди гривень.

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