Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Полтавський ГЗК ухилився від сплати понад 1,2 млрд гривень податків — деталі оборудки arrow

Полтавський ГЗК ухилився від сплати понад 1,2 млрд гривень податків — деталі оборудки

13 травня 2024 23:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Полтавський ГЗК ухилився від сплати понад 1,2 млрд гривень податків — деталі оборудки
Погрузка матеріалів на Полтавському ГЗК. Фото: esbu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Службових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" викрили в умисному ухиленні від сплати податків. Також посадовці видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Що відомо про порушення

Компанія, представники якої ухилилися від сплати податків, входить до групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Детективи встановили, що голова правління гірничо-збагачувального комбінату за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд.

"У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Таким чином вони занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 мільярда гривень в Державний бюджет України", — йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Голові правління та головному бухгалтеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина третя статті 212, частина друга статті 28 та частина перша статті 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, підприємці Одеської області протягом перших чотирьох місяців 2024 року сплатили рекордну суму податків — понад три мільярди гривень.

Також ми повідомляли про те, що в Україні частково скасували податки на землю та нерухомість. Таку підтримку отримають підприємці Харкова.

податки
Полтавська область
порушення
підприємства

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина