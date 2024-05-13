Полтавский ГОК уклонился от уплаты более 1,2 миллиарда гривен налогов — детали аферы

Погрузка материалов на Полтавском ГОК. Фото: esbu.gov.ua

Должностных лиц ЧАО "Полтавский ГОК" разоблачили в умышленном уклонении от уплаты налогов. Также чиновники выдавали заведомо ложные официальные документы.

Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

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Что известно о нарушении

Компания, представители которой уклонились от уплаты налогов, входит в группу Ferrexpo plc и является одним из крупнейших мировых производителей высококачественных окатышей и плательщиком рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.

Детективы установили, что председатель правления горно-обогатительного комбината по предварительному сговору с главным бухгалтером вносили ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности о начислении платы за пользование недрами месторождения железных руд.

"В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей. Таким образом они занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению более 1,2 миллиарда гривен в Государственный бюджет Украины", — говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

Председателю правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть третья статьи 212, часть вторая статьи 28 и часть первая статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, предприниматели Одесской области за первые четыре месяца 2024 года уплатили рекордную сумму налогов — более трех миллиардов гривен.

Также мы сообщали о том, что в Украине частично отменили налоги на землю и недвижимость. Такую поддержку получат предприниматели Харькова.