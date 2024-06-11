Кристина Ильницкая приобрела элитную недвижимость

Кристина Ильницкая. Фото иллюстративное: скриншот

Девушка заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого приобрела элитное имущество на 52 миллиона гривен. При этом ее официальные доходы за последние 10 лет — ориентировочно 360 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале расследования проекта "Схемы".

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Несмотря на довольно скромные доходы, только за этот год Кристина Ильницкая приобрела в элитном коттеджном городке "Коник" в Голосеевском районе Киева дом за 1,2 миллиона долларов и автомобиль Porsche за 100 тысяч долларов. Кроме этого, девушка, вероятно, стала обладательницей салона красоты Leo Beauty Club.

Ильницкая убеждает, что Вербицкий не помогал ей в покупке имущества. Заместитель генпрокурора также это подчеркивает. Но в день покупки коттеджа, например, они были вместе.

Девушка уверяет, что сейчас она не зарабатывает, но деньги от бывших мужчин и неназванного парня, с которым они занимались яхтенным бизнесом. По ее словам, парень после разрыва отношений якобы оставил ряд активов.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области подозревают двух братьев подсанкционных экснардепов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов гривен. Они представляли недостоверную документацию относительно объемов производимой и реализованной продукции.

Также мы сообщали, что должностных лиц ЧАО "Полтавский ГОК" разоблачили в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,2 миллиарда гривен. Они издавали заведомо ложные официальные документы.