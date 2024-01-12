Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Посол США в Украине рассказала, на каком этапе переговоров с Украиной о гарантиях безопасности arrow

Посол США в Украине рассказала, на каком этапе переговоров с Украиной о гарантиях безопасности

12 января 2024 21:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Посол США в Украине рассказала, на каком этапе переговоров с Украиной о гарантиях безопасности
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Иллюстративное фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, на каком этапе сейчас переговоры о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По ее словам, задачу заключить настоящий договор поставил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Читайте также:

Могут ли США стать гарантом безопасности Украины

По ее словам, уже прошли два раунда таких переговоров.

"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом Президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация президента Байдена стремится к этой договоренности", — подчеркнула дипломат.

Бринк не озвучила подробности о возможных сроках будущего договора, потому что переговоры между американской и украинской делегациями еще продолжаются. Однако посол подчеркнула, что в США одобряют вступление Украины в НАТО, поэтому такой договор может выступать "мостом для гарантии безопасности", пока это членство не станет реальным.

"Страны G7 анонсировали поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", — напомнила она.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Сегодня в столице Украины было подписано соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. Также глава Бейкер-стрит выступил в Верховной Раде.

США
Украина
Великобритания
безопасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме