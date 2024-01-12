Посол США в Украине рассказала, на каком этапе переговоров с Украиной о гарантиях безопасности

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Иллюстративное фото: СБУ

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, на каком этапе сейчас переговоры о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По ее словам, задачу заключить настоящий договор поставил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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По ее словам, уже прошли два раунда таких переговоров.

"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом Президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация президента Байдена стремится к этой договоренности", — подчеркнула дипломат.

Бринк не озвучила подробности о возможных сроках будущего договора, потому что переговоры между американской и украинской делегациями еще продолжаются. Однако посол подчеркнула, что в США одобряют вступление Украины в НАТО, поэтому такой договор может выступать "мостом для гарантии безопасности", пока это членство не станет реальным.

"Страны G7 анонсировали поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", — напомнила она.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Сегодня в столице Украины было подписано соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. Также глава Бейкер-стрит выступил в Верховной Раде.