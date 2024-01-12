Посол США в Украине рассказала, на каком этапе переговоров с Украиной о гарантиях безопасности
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, на каком этапе сейчас переговоры о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По ее словам, задачу заключить настоящий договор поставил президент США Джо Байден.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Могут ли США стать гарантом безопасности Украины
По ее словам, уже прошли два раунда таких переговоров.
"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом Президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация президента Байдена стремится к этой договоренности", — подчеркнула дипломат.
Бринк не озвучила подробности о возможных сроках будущего договора, потому что переговоры между американской и украинской делегациями еще продолжаются. Однако посол подчеркнула, что в США одобряют вступление Украины в НАТО, поэтому такой договор может выступать "мостом для гарантии безопасности", пока это членство не станет реальным.
"Страны G7 анонсировали поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", — напомнила она.
Напомним, что сегодня в Киев прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Сегодня в столице Украины было подписано соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией. Также глава Бейкер-стрит выступил в Верховной Раде.
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