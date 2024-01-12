Посол США в Україні розповіла, на якому етапі перемовини з Україною про гарантії безпеки

Посол США в Україні Бріджит Брінк. Ілюстративне фото: СБУ

Надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, на якому етапі зараз переговори про надання нашій країні гарантій безпеки. За її словами, задачу укласти цей договір поставив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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За її словами, вже пройшло два раунди таких переговорів.

"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом Президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація президента Байдена прагне цієї домовленості", — підкреслила дипломатка.

Брінк не озвучила подробиці щодо можливих термінів майбутнього договору, бо переговори між американською та українською делегаціями ще продовжуються. Однак посол наголосила, що у США схвалюють вступ України до НАТО, а тому такий договір може виступати "мостом для гарантії безпеки", доки це членство не стане реальним.

"Країни G7 анонсували підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", — нагадала вона.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Сьогодні у столиці України було підписано безпекову угоду між Україною та Великою Британією. Також очільник Бейкер-стріт виступив у Верховній Раді.