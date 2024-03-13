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Послы ЕС поддержали выделение 5 млрд грн на закупку оружия Украине — реакция Кулебы и Борреля

13 марта 2024 19:59
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Бригадир София
редактор
Послы ЕС поддержали выделение 5 млрд грн на закупку оружия Украине — реакция Кулебы и Борреля
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: poglyad.tv
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Послы ЕС одобрили выделение пяти миллиардов евро на закупку оружия для Украины. На это событие уже отреагировали верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом стало известно на страницах Дмитрия Кулебы и Жозепа Борреля в Twitter в среду, 13 марта.

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Реакция Жозепа Борреля

Боррель сообщил, что представители Европейского Союза достигли консенсуса по увеличению бюджета на военную помощь Украине на пять миллиардов евро. Он также отметил непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС, заявив о готовности использовать все возможные ресурсы для обеспечения ее победы.

Сообщение Жозепа Борреля. Фото: скриншот
Пост Жозепа Борреля. Фото: скриншот

Реакция Дмитрия Кулебы

Кулеба выразил глубокую признательность Европейскому Союзу и его высшему представителю по международным делам Жозепу Боррелю за их поддержку.

Он заявил, что это очередная мощная демонстрация европейской солидарности и решимости ЕС в достижении общей победы.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет принятия окончательного решения во время предстоящей встречи Совета Европейского Союза.

Сообщение Дмитрия Кулебы. Фото: скриншот
Пост Дмитрия Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, что Шмигаль рассказал, когда Украина получит первые деньги из программы финансовой поддержки от ЕС.

Ранее мы писали, что Эстония предложила план финансирования для Украины.

Европейский союз
оружие
военная помощь
Украина
Жозеп Боррель

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