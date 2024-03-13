Євросоюз вирішив, як профінансувати закупівлю зброї для ЗСУ на 5 млрд євро, — FT

Українські військові. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

Країни Європейського Союзу планують у середу, 13 березня, узгодити нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну. Угода, яка потребує офіційного схвалення на зустрічі держав-членів ЄС, відкриває нові можливості для відшкодування постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Financial Times.

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"Українці борються без боєприпасів", — заявив високопосадовець Міністерства оборони США, маючи на увазі нещодавні досягнення російських окупантів та попередження бійців ЗСУ про те, що вони нормують снаряди.

Європейський фонд миру віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС. Однак він також не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.

Джерела FT кажуть, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, однак був вичерпаний. Переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. За словами одного з чиновників, угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом".

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що новий пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки передбачає ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння тощо. Вартість траншу оцінюють в 300 млн доларів.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц знову висловив рішучу позицію стосовно передачі Україні ракет Taurus, підтверджуючи, що цей вид озброєння залишається за межами можливостей передачі. Він вважає використання даного типу озброєння "невиправданим".