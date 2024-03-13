Евросоюз решил, как профинансировать закупку оружия для ВСУ на 5 млрд евро, — FT

Украинские военные. Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov

Страны Европейского Союза планируют в среду, 13 марта, согласовать новое пополнение спецфонда в 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину. Соглашение, требующее официального одобрения на встрече государств-членов ЕС, открывает новые возможности для возмещения поставок оружия Киеву.

Об этом сообщает Financial Times.

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"Украинцы борются без боеприпасов", — заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, имея в виду недавние достижения российских оккупантов и предупреждение бойцов ВСУ о том, что они нормируют снаряды.

Европейский фонд мира будет отдавать приоритет оружию, производимому внутри ЕС. Однако он также не будет исключать оружие из стран, которые не входят в ЕС, если ему не будет альтернативы.

Источники FT говорят, что фонд являлся важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года, однако был исчерпан. Переговоры по его пополнению продолжались последние три месяца. По словам одного из чиновников, соглашение касается "гибкости по необходимости, а не по замыслу".

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов Америки предусматривает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение и тому подобное. Стоимость транша оценивается в 300 млн долларов.

Также канцлер Германии Олаф Шольц снова выразил решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи. Он считает использование данного типа вооружения "неоправданным".