Посли ЄС підтримали виділення 5 млрд грн на закупівлю зброї Україні — реакція Кулеби та Борреля

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Фото: poglyad.tv

Посли ЄС схвалили виділення п'яти мільярдів євро на закупівлю зброї для України. На цю подію вже відреагували верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це стало відомо зі сторінок Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля у Twitter в середу, 13 березня.

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Реакція Жозепа Борреля

Боррель повідомив, що представники Європейського Союзу досягли консенсусу щодо збільшення бюджету на військову допомогу Україні на п’ять мільярдів євро. Він також наголосив на непохитній підтримці України з боку ЄС, заявивши про готовність використовувати всі можливі ресурси для забезпечення її перемоги.

Допис Жозепа Борреля. Фото: скриншот

Реакція Дмитра Кулеби

Кулеба висловив глибоку вдячність Європейському Союзу та його вищому представнику з міжнародних справ Жозепу Боррелю за їхню підтримку.

Він заявив, що це чергова сильна демонстрація європейської солідарності та рішучості ЄС в досягненні спільної перемоги.

Міністр закордонних справ України підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає на прийняття кінцевого рішення під час майбутньої зустрічі Ради Європейського Союзу.

Допис Дмитра Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, коли Україна отримає перші гроші з програми фінансової підтримки від ЄС.

Раніше ми писали, що Естонія запропонувала план фінансування для України.