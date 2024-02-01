Несмотря на санкции, молдавские компании продали России авиазапчастей на 15 млн долларов

Военный самолет РФ. Иллюстративное фото: TASS

Три компании из Молдовы поставили России запчасти к самолетам примерно на 15 миллионов долларов в течение 2022-2023 годов, несмотря на санкции ЕС. Такие поставки начались за несколько месяцев до начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом говорится в расследовании Radio Europa Libera Moldova.

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Что известно о компаниях, которые занимались такими действиями

Отмечается, что детали самолетов из западных стран оказывались в крупных российских авиакомпаниях, среди которых "Победа" и "S7 Engineering".

Схема расследования журналистов. Фото: Radio Europa Libera Moldova

Журналисты отмечают, что к такой схеме были привлечены три компании:

Airrock Solutions,

Aerostage Services,

Maxjet Service.

Как известно, первые две компании были основаны в ноябре 2021 года и в апреле 2022 года. Их владельцем является бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников. Третья была основана еще в 2011 году, ее руководитель — Сергей Ранга.

Как действовала схема по поставке авиазапчастей в РФ

Все компании были посредниками и размещали заказы на запчасти. Затем они помогали отправлять их в РФ, некоторые разы отправляли в российские аэропорты. Такие поставки происходили не через территорию Молдовы.

В свою очередь источники издания в пресс-службе президента Молдовы отметили, что уже знают о таких случаях, поэтому ими сейчас занимаются "компетентные органы".

Также мы писали, что Россия импортировала микросхемы из компаний США и Европы в 2023 году. Так, за первые девять месяцев в прошлом году, несмотря на санкции, РФ удалось завезти деталей на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.