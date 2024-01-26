Росія накупила іноземних мікросхем на суму понад 1 млрд доларів за 2023 рік, — ЗМІ

Російський окупант на танку. Фото: росЗМІ

Росія імпортувала мікросхеми з компаній США та Європи упродовж 2023 року. Так, за перші дев'ять місяців торік попри санкції РФ вдалося завезти деталей на суму 1,7 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що згідно з секретними даними російської митної служби, більшість імпортованих напівпровідників та інтегральних схем в перші дев'ять місяців торік виробили компанії США та Європи. Йдеться про Intel Corp, Advanced Micro Devices, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV.

"Немає жодних припущень, що компанії порушили закони про санкції, і дані не вказують на те, хто експортував технології до Росії, звідки вони були доставлені та коли були виготовлені товари", — йдеться в матеріалі.

Зазначені компанії стверджують, що виконують всі санкційні вимоги, припинили свою діяльність в Росії з початком війни та впровадили процедури та стратегію для внутрішнього контролю дотримання санкцій.

Торгівля з РФ попри санкції

Видання повідомляє, що більшість заборонених технологій, що потрапляють у Росію, проходять через посередництво третіх країн, таких як Китай, Туреччина та ОАЕ. США та ЄС намагаються блокувати ці шляхи, фокусуючись на важливих товарах подвійного призначення та передових технологіях, які використовуються в російській зброї в Україні або необхідні для її виробництва.

"Загалом митні дані свідчать, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала мікросхем на суму 1,7 мільярда доларів, зокрема, з 20 компаній — на суму 1,2 мільярда доларів. Менші виробники, включно з європейськими та американськими, ймовірно, забезпечили 500 мільйонів доларів", — зазначили в виданні.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні варто чекати гарних санкційних новин. Однак деталей він не уточнив.