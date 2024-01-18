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Єрмак анонсував гарні санкційні новини

18 січня 2024 10:57
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Єрмак анонсував гарні санкційні новини
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що  Україні варто чекати гарних санкційних новин. Однак деталей він не уточнив.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram

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"Будуть гарні санкційні новини", — анонсував Єрмак.

nullЗазначимо, вчора керівник ОП повідомив, що міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ Макфола-Єрмака напрацювала нові дослідження, що фокусуються на спробах Росії обійти обмеження експортного контролю щодо товарів військового та подвійного призначення, а також у сфері програмного забезпечення. 

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що державні банки Китаю вирішили посилити обмеження на фінансування російських клієнтів через загрозу потрапити під дію вторинних санкцій Сполучених Штатів. Відомо про щонайменше два банки, які замовили перевірку російського бізнесу за останні тижні. 

санкції
Андрій Єрмак
політики
війна в Україні

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