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Ермак анонсировал хорошие санкционные новости

18 января 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак анонсировал хорошие санкционные новости
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине следует ожидать хороших санкционных новостей. Однако детали он не уточнил.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

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"Будут хорошие санкционные новости", — анонсировал Ермак.

null Отметим, вчера руководитель ОП сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ Макфола-Ермака наработала новые исследования, фокусирующиеся на попытках России обойти ограничение экспортного контроля в отношении товаров военного и двойного назначения, а также в сфере программного обеспечения.

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Напомним, что недавно стало известно, что государственные банки Китая решили усилить ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы попасть под действие вторичных санкций Соединенных Штатов. Известно о минимум двух банках, заказавших проверку российского бизнеса за последние недели.

санкции
Андрей Ермак
политики
война в Украине

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