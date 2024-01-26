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Россия накупила иностранных микросхем на сумму свыше 1 млрд долларов за 2023 год, — СМИ

26 января 2024 04:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия накупила иностранных микросхем на сумму свыше 1 млрд долларов за 2023 год, — СМИ
Российский оккупант на танке. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия импортировала микросхемы из компаний США и Европы в 2023 году. Так, за первые девять месяцев в прошлом году, несмотря на санкции РФ удалось завезти деталей на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно секретным данным российской таможенной службы, большинство импортированных полупроводников и интегральных схем в первые девять месяцев в прошлом году произвели компании США и Европы. Речь идет об Intel Corp, Advanced Micro Devices, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

"Нет предположений, что компании нарушили законы о санкциях, и данные не указывают на то, кто экспортировал технологии в Россию, откуда они были доставлены и когда были изготовлены товары", — говорится в материале.

Указанные компании утверждают, что выполняют все санкционные требования, прекратили свою деятельность в России с началом войны и ввели процедуры и стратегию для внутреннего контроля соблюдения санкций.

Торговля с РФ, несмотря на санкции

Издание сообщает, что большинство запрещенных технологий, попадающих в Россию, проходят через посредство третьих стран, таких как Китай, Турция и ОАЭ. США и ЕС пытаются блокировать эти пути, фокусируясь на важных товарах двойного назначения и передовых технологиях, используемых в российском оружии в Украине или необходимых для его производства.

"В целом таможенные данные свидетельствуют, что за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала микросхемы на сумму 1,7 миллиарда долларов, в частности, с 20 компаний — на сумму 1,2 миллиарда долларов. Меньшие производители, включая европейские и американские, вероятно, обеспечили 500 миллионов долларов", — отметили в издании.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине следует ожидать хороших санкционных новостей. Однако детали он не уточнил.

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