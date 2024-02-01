Попри санкції, молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на 15 млн доларів

Військовий літак РФ. Ілюстративне фото: TASS

Три компанії з Молдови поставили Росії запчастини до літаків на приблизно 15 мільйонів доларів впродовж 2022-2023 років, незважаючи на санкції ЄС. Таке постачання почалось за декілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні Radio Europa Libera Moldova.

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Зазначається, що деталі до літаків із західних країн опинялися у великих російських авіакомпаніях, серед яких "Победа" і "S7 Engineering".

Схема розслідування журналістів. Фото: Radio Europa Libera Moldova

Журналісти наголошують, що до такої схеми були залучені три компанії:

Airrock Solutions,

Aerostage Services,

Maxjet Service.

Як відомо, перші дві компанії було засновано в листопаді 2021 року та в квітні 2022 року. Їхнім власником є колишній топчиновник молдовської авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников. Третя була заснована ще у 2011 році, її очільник — Сергій Ранга.

Як діяла схема з постачання авіазапчастин до РФ

Всі компанії були посередниками та розміщували замовлення на запчастини. Потім вони допомагали відправляти їх до РФ, деякі рази відправляли до російських аеропортів. Таке постачання відбувалося не через територію Молдови.

Своєю чергою джерела видання в пресслужбі президента Молдови зазначили, що вже знають про такі випадки, тому ними зараз займаються "компетентні органи".

Також ми писали, що Росія імпортувала мікросхеми з компаній США та Європи упродовж 2023 року. Так, за перші дев'ять місяців торік попри санкції РФ вдалося завезти деталей на суму 1,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.