У США анонсували санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі

Мітинги проти режиму в Білорусі. Фото: tut.by

У США планують посилювати санкції у Білорусі проти тих, хто підтримує диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це пов'язано з нещодавніми рейдами в країні проти родичів політичних в'язнів.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллера, передає "Європейська правда".

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Міллер заявив, що у США готові вживати заходів проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Це пов'язано через нещодавні рейди у Білорусі, спрямовані проти родичів політичних в'язнів і колишніх політв'язнів країни.

У США розцінюють подібні затримання як утиски прав людини в країні, а також спроби зірвати демократичні прагнення народу Білорусі.

"Ми будемо продовжувати вимагати від режиму відповідальності за допомогою санкцій та інших засобів за його жорсткі внутрішні репресії, а також за його постійну підтримку агресивної війни Росії проти України", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проводить підготовку до інтеграції та подальшого розвитку своєї економіки на тимчасово окупованих територіях України. Також там може з'явитися консульство країни.

Додамо, бійці Збройних сил України ліквідували у Кринках, що на Херсонщині, білоруського лейтенанта Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Загарбник штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.