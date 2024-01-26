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В США анонсировали санкции против режима Лукашенко в Беларуси

26 января 2024 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США анонсировали санкции против режима Лукашенко в Беларуси
Митинги против режима в Белоруссии. Фото: tut.by
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США планируют ужесточать санкции в Беларуси против тех, кто поддерживает диктаторский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Это связано с недавними рейдами в стране против родственников политических заключенных.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллера, передает "Европейская правда".

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Миллер заявил, что в США готовы принимать меры против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Это связано с недавними рейдами в Беларуси, направленными против родственников политических заключенных и бывших политзаключенных страны.

В США расценивают подобные задержания как притеснение прав человека в стране, а также попытки сорвать демократические стремления народа Беларуси.

"Мы будем продолжать требовать от режима ответственности посредством санкций и других средств за его жесткие внутренние репрессии, а также за его постоянную поддержку агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул он.

Напомним, недавно стало известно, что правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проводит подготовку к интеграции и дальнейшему развитию своей экономики на временно оккупированных территориях Украины. Также там может появиться консульство страны.

Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках на Херсонщине белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, воевавшего в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328-го полка новосозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

Беларусь
США
санкции
Александр Лукашенко

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