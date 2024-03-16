Более 50 стран осудили незаконные выборы РФ на оккупированной части Украины

Заседание ООН. Фото: AP Photo

Более 56 стран вместе с Европейским Союзом осудили незаконное проведение выборов президента России на оккупированной части Украины. Осуждение было озвучено в результате заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению незаконного голосования.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Twitter в пятницу, 15 марта.

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В совместном заявлении, опубликованном Кислицей от имени Украины и других поддержавших государств, говорится, что проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его разрешения противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности, и такие выборы не признаются действительными согласно международному праву.

"Мы самым решительным образом осуждаем нелегитимные попытки РФ и организовать выборы президента на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным игнорированием принципов суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не имеют юридической силы в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.

Среди стран, поддержавших заявление, находятся не только европейские государства, но и США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Коста-Рика, Израиль, Япония, Либерия, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Палау, Парагвай, Республика Корея и Уругвай.

В России начались трехдневные выборы президента. Однако на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Для привлечения как можно большего количества граждан и агитации голосования за главного кандидата Владимира Путина россияне устроили настоящий маскарад на избирательных участках.