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Понад 50 країн засудили незаконні вибори РФ на окупованій частині України

16 березня 2024 13:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Понад 50 країн засудили незаконні вибори РФ на окупованій частині України
Засідання ООН. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Понад 56 країн разом із Європейським Союзом засудили незаконне проведення виборів президента Росії на окупованій частині України. Засудження було озвучено внаслідок засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню незаконного голосування.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter у п'ятницю, 15 березня.

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У спільній заяві, опублікованій Кислицею від імені України та інших держав, що підтримали, йдеться, що проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її дозволу суперечить принципам суверенітету та територіальної цілісності, і такі вибори не визнаються дійсними згідно з міжнародним правом.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби РФ і організувати вибори президента на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без його згоди є явним ігноруванням принципів суверенітету і територіальної цілісності. відповідно до міжнародного права", — йдеться у заяві.

Серед країн, які підтримали заяву, є не лише європейські держави, а й США, Аргентина, Австралія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Ізраїль, Японія, Ліберія, Маршаллові Острови, Нова Зеландія, Палау, Парагвай, Республіка Корея та Уругвай.

У Росії розпочалися триденні вибори президента . Однак на одній із дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один із спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Для залучення якнайбільшої кількості громадян та агітації голосування за головного кандидата Володимира Путіна росіяни влаштували справжній маскарад на виборчих дільницях.

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