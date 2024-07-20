Атака свыше 10 БпЛА на Ростовскую область 20 июля — последствия

Сильный взрыв ночью в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В российской Ростовской области в ночь на субботу, 20 июля, гремели взрывы. Очевидцы утверждали, что происходила атака беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны якобы сбили более 10 БпЛА.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По данным пабликов, Ростовскую область якобы атаковали Вооруженные силы Украины. В результате чего ПВО на севере региона уничтожила более 10 беспилотников.

Местные власти заверили, что ни пострадавших, ни повреждений нет. Однако информация о последствиях уточняется.

Скриншот сообщения из Telegram-канала губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева

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Напомним, что последний раз взрывы в Ростовской области были слышны в субботу, 13 июля. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.

Также взрывы в России раздавались и в ночь на 19 июля. Это произошло в Курской области, где в результате громких звуков на улицах срабатывала сигнализация в авто, а в жилых домах сыпались окна.

Добавим, что громко в Курской области было и в ночь на вторник, 16 июля. Незадолго после взрывов произошел пожар на заводе низковольтных аппаратов.