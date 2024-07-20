Атака свыше 10 БпЛА на Ростовскую область 20 июля — последствия

Более 10 ударных дронов — в Ростовской области жалуются на очередную атаку БпЛА
В российской Ростовской области в ночь на субботу, 20 июля, гремели взрывы. Очевидцы утверждали, что происходила атака беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны якобы сбили более 10 БпЛА.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Атака на Ростовскую область 20 июля
По данным пабликов, Ростовскую область якобы атаковали Вооруженные силы Украины. В результате чего ПВО на севере региона уничтожила более 10 беспилотников.
Местные власти заверили, что ни пострадавших, ни повреждений нет. Однако информация о последствиях уточняется.
Больше новостей о взрывах в России
Напомним, что последний раз взрывы в Ростовской области были слышны в субботу, 13 июля. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.
Также взрывы в России раздавались и в ночь на 19 июля. Это произошло в Курской области, где в результате громких звуков на улицах срабатывала сигнализация в авто, а в жилых домах сыпались окна.
Добавим, что громко в Курской области было и в ночь на вторник, 16 июля. Незадолго после взрывов произошел пожар на заводе низковольтных аппаратов.
Читайте Новини.LIVE!