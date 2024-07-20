Атака понад 10 БпЛА на Ростовську область 20 липня — наслідки

Понад 10 ударних дронів — у Ростовській області скаржаться на чергову атаку БпЛА
У російській Ростовській області в ніч проти суботи, 20 липня, гриміли вибухи. Очевидці стверджували, що відбувалась атака безпілотників. Російські сили протиповітряної оборони нібито збили понад 10 БпЛА.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Атака на Ростовську область 20 липня
За даними пабліків, Ростовську область нібито атакували Збройні сили України. Внаслідок чого ППО на півночі регіону знищила аж понад 10 безпілотників.
Місцева влада запевнила, що ні постраждалих, ні пошкоджень немає. Проте інформація щодо наслідків уточнюється.
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Нагадаємо, що востаннє вибухи в Ростовській області було чути в суботу, 13 липня. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.
Також вибухи в Росії лунали й в ніч проти 19 липня. Це сталося в Курській області, де внаслідок гучних звуків на вулицях спрацьовувала сигналізація в авто, а в житлових будинках сипалися вікна.
Додамо, що гучно в Курській області було й у ніч проти вівторка, 16 липня. Незадовго після вибухів виникла пожежа на заводі низьковольтних апаратів.
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