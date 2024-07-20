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Понад 10 ударних дронів — у Ростовській області скаржаться на чергову атаку БпЛА

20 липня 2024 04:49
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака понад 10 БпЛА на Ростовську область 20 липня — наслідки
Сильний вибух вночі в РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У російській Ростовській області в ніч проти суботи, 20 липня, гриміли вибухи. Очевидці стверджували, що відбувалась атака безпілотників. Російські сили протиповітряної оборони нібито збили понад 10 БпЛА.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

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Атака на Ростовську область 20 липня

За даними пабліків, Ростовську область нібито атакували Збройні сили України. Внаслідок чого ППО на півночі регіону знищила аж понад 10 безпілотників.

Місцева влада запевнила, що ні постраждалих, ні пошкоджень немає. Проте інформація щодо наслідків уточнюється.

Нічна атака БпЛА на Ростовську область 20 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу губернатора Ростовської області РФ Василя Голубєва

Більше новин про вибухи в Росії

Нагадаємо, що востаннє вибухи в Ростовській області було чути в суботу, 13 липня. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.

Також вибухи в Росії лунали й в ніч проти 19 липня. Це сталося в Курській області, де внаслідок гучних звуків на вулицях спрацьовувала сигналізація в авто, а в житлових будинках сипалися вікна.

Додамо, що гучно в Курській області було й у ніч проти вівторка, 16 липня. Незадовго після вибухів виникла пожежа на заводі низьковольтних апаратів.

ЗСУ вибух безпілотники обстріли ППО Росія атака

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