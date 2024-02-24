Польские фермеры временно прекратили блокаду одного КПП

Польские фермеры на границе Украины. Фото: TASR/Profimedia

Польские фермеры в ночь на 24 февраля приостановили блокаду одно пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Устилуг-Зосин", который находится на границе с Волынской областью.

Об этом сообщила пресс-служба западного регионального управления Государственной пограничной службы в субботу, 24 февраля.

Ситуация на границе 24 февраля

С 03:00 утра 24 февраля, в связи с годовщиной войны в Украине, активисты прекратили блокировку данного пункта пропуска. В течение дня разрешен проезд грузового и легкового транспорта.

Возле других пунктов пропуска на украинско-польской границе с польской стороны продолжается ограничение движения для грузовых автомобилей.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, 21 февраля Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией 23 февраля прибыл на границу, но встреча с польским правительством так и не состоялась.

Тем временем, руководитель аппарата премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что переговоры между Польшей и Украиной далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, которую заблокировали фермеры на границе.