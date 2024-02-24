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Польські фермери тимчасово припинили блокаду одного КПП

24 лютого 2024 17:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери тимчасово припинили блокаду одного КПП
Польські селяни на кордоні України. Фото: TASR/Profimedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польські фермери в ніч проти 24 лютого призупинили блокаду одного пункту пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Устилуг-Зосін", що знаходиться на кордоні з Волинською областю.

Про це повідомила пресслужба західного регіонального управління Державної прикордонної служби у суботу, 24 лютого.

Ситуація на кордоні 24 лютого

З 03:00 ранку 24 лютого, через річницю війни в Україні, активісти припинили блокування цього пункту пропуску. Протягом дня дозволено проїзд вантажного та легкового транспорту.

Біля інших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку продовжується обмеження руху для вантажних автомобілів.

ДПСУ
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 лютого Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон і закликав польську владу також відвідати протести, щоб розв'язувати проблему перешкоджання руху транспорту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з українською делегацією 23 лютого прибув на кордон, але зустріч із польським урядом так і не відбулася.

Тим часом керівник апарату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска Ян Грабець заявив, що переговори між Польщею та Україною далекі від угоди щодо імпорту аграрної продукції, яку заблокували фермери на кордоні.

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КПП
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Україна
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