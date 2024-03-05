Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной — на какой срок

Польские протестующие. Фото: Мининфраструктуры

Польские фермеры блокируют границу с Украиной уже почти месяц и высыпают украинскую агропродукцию. Протестующие заявили о продлении блокады еще на два месяца — до 30 апреля 2024 года.

Об этом говорится в соответствующем документе.

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В документе отмечается, что начало акции протеста запланировано в 14:30 10 марта и продлится до 14:30 30 апреля.

"Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек", — сообщили протестующие.

Как известно, речь идет о блокаде контрольно-пограничного пункта "Гребенное — Рава Русская".

Фермеры объяснили, что цель общественного собрания — "ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающая поступление агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в том числе из Украины".

Ранее польские протестующие заявляли, что завершат блокировку пунктов пропуска 10 марта.

Напомним, в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

Доктор экономических наук Виктор Борщевский рассказал Новини.LIVE о российских провокациях по блокаде поляками украинской границы. Также он объяснил, к чему приведет отказ от польских товаров.

Кроме того, один из польских протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.