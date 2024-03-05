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Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною — на який термін

5 березня 2024 12:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери продовжили блокаду кордону з Україною — на який термін
Польські протестувальники. Фото: Мінінфраструктури
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери блокують кордон з Україною вже майже місяць та здійснюють висипання української агропродукції. Протестувальники заявили про продовження блокади ще на два місяці — до 30 квітня 2024 року.

Про це йдеться у відповідному документі.

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У документі зазначається, що початок акції протесту запланований о 14:30 10 березня та триватиме до 14:30 30 квітня.

"Збори відбудуться на перетині національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенні. Очікується, що в зборах візьмуть участь 100 осіб", — повідомили протестувальники.

Як відомо, йдеться про блокаду контрольно-прикордонного пункту "Гребенне — Рава Руська".

Фермери пояснили, що мета громадських зборів — "ліквідація "Зеленої угоди", що обмежує надходження агропродовольчої продукції з-поза меж ЄС, зокрема з України".

Раніше польські протестувальники заявляли, що завершать блокування пунктів пропуску 10 березня.

Нагадаємо, внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях було розсипано близько 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко. 

Доктор економічних наук Віктором Борщевським розповів Новини.LIVE про російські провокації щодо блокади поляками українського кордону. Також він пояснив, до чого призведе відмова від польських товарів.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

Польща
кордон
вантажівки
фермери
блокада

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