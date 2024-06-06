Польские фермеры продлили блокаду границы — названы сроки

Забастовка польских фермеров перед пунктом пропуска на украинско-польской границе в 2023 году. Фото: PAP

Польские фермеры продолжили блокировать пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" Львовской области. Движение украинских грузовиков остановлено до конца суток 6 июня.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии"Украинской правде".

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Польские фермеры обещали прекратить акцию протеста в 14:00, однако обещание не выполнили.

"Блокировка польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится", — сказал Демченко.

По его словам, движение планируют разблокировать в 00:00 7 июня.

В настоящее время ситуация не меняется. Участники акции протеста не пропускают грузовики в сторону Польши.

Однако в сторону Украины все же есть незначительное движение грузовиков. За минувшие сутки пункт пропуска пересекли около 60 грузовых автомобилей.

Также ранее в Государственной таможенной службе предупреждали о намерениях польских фермеров по возобновлению протестов на границе с Украиной.

Напомним, 5 июня польские фермеры останавливали работу КПП - "Медика - Шегини".

А в мае тысячи польских фермеров выходили на протест в Варшаве . Они требовали, чтобы власти отступили от требований Зеленого курса и запретили импорт продовольствия из Украины.