Польские фермеры продлили блокаду границы — названы сроки
Польские фермеры продолжили блокировать пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" Львовской области. Движение украинских грузовиков остановлено до конца суток 6 июня.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии"Украинской правде".
Блокировку границы поляки продолжили вопреки договоренностям
Польские фермеры обещали прекратить акцию протеста в 14:00, однако обещание не выполнили.
"Блокировка польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится", — сказал Демченко.
По его словам, движение планируют разблокировать в 00:00 7 июня.
В настоящее время ситуация не меняется. Участники акции протеста не пропускают грузовики в сторону Польши.
Однако в сторону Украины все же есть незначительное движение грузовиков. За минувшие сутки пункт пропуска пересекли около 60 грузовых автомобилей.
Также ранее в Государственной таможенной службе предупреждали о намерениях польских фермеров по возобновлению протестов на границе с Украиной.
Напомним, 5 июня польские фермеры останавливали работу КПП - "Медика - Шегини".
А в мае тысячи польских фермеров выходили на протест в Варшаве . Они требовали, чтобы власти отступили от требований Зеленого курса и запретили импорт продовольствия из Украины.
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