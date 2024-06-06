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Польські фермери продовжили блокаду кордону — названо терміни

6 червня 2024 17:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Польські фермери продовжили блокаду кордону — названо терміни
Страйк польських фермерів перед пунктом пропуску на українсько-польському кордоні у 2023 році. Фото: PAP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Польські фермери продовжили блокування пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", що у Львівській області. Рух українських вантажівок зупинено до кінця доби 6 червня.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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Польські фермери обіцяли припинити страйк о 14 годині, проте обіцянку не виконали.

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться", — сказав Демченко.

За його словами рух планують розблокувати в 00:00 7 червня.

На даний час ситуація не змінюється. Учасники акції протесту не пропускають вантажівки в бік Польщі.

Проте в бік України все ж є незначний рух вантажівок. За минулу добу пункт пропуску перетнуло близько 60 вантажних авто.

Також раніше у Державній митній службі попереджали про наміри польських фермерів щодо відновлення протестів на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 5 червня польські фермери зупиняли роботу КПП — "Медика — Шегині".

А у травні тисячі польських фермерів виходили на протест у Варшаві. Вони вимагали, аби влада відступила від вимог Зеленого курсу та заборонила імпорт продовольства з України.

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