Польські фермери продовжили блокаду кордону — названо терміни
Польські фермери продовжили блокування пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", що у Львівській області. Рух українських вантажівок зупинено до кінця доби 6 червня.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Блокування кордону поляки продовжили всупереч домовленостям
Польські фермери обіцяли припинити страйк о 14 годині, проте обіцянку не виконали.
"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться", — сказав Демченко.
За його словами рух планують розблокувати в 00:00 7 червня.
На даний час ситуація не змінюється. Учасники акції протесту не пропускають вантажівки в бік Польщі.
Проте в бік України все ж є незначний рух вантажівок. За минулу добу пункт пропуску перетнуло близько 60 вантажних авто.
Також раніше у Державній митній службі попереджали про наміри польських фермерів щодо відновлення протестів на кордоні з Україною.
Нагадаємо, 5 червня польські фермери зупиняли роботу КПП — "Медика — Шегині".
А у травні тисячі польських фермерів виходили на протест у Варшаві. Вони вимагали, аби влада відступила від вимог Зеленого курсу та заборонила імпорт продовольства з України.
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