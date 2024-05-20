Польская полиция задержала мужчину. который соврал о краже миллиона евро

58-летний мужчина задержан за дачу ложных показаний Фото: полиция Польши

В Польше полицейские задержали украинца за дачу ложных показаний. Человек врал о краже сумки с четырьмя миллионами злотых, около миллиона евро в центре Варшавы.

Об этом сообщает RMF24 в понедельник, 20 мая.

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В центре Варшавы обокрали украинца

В апреле украинские СМИ сообщали о том, что группа лиц в центре Варшавы напала на 58-летнего гражданина Украины, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова, и отобрала у него сумку почти с четырьмя миллионами злотых. До этого мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые. Сообщалось, что злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего раненым.

Полиция не поверила украинцу

В какой-то момент у полицейских, которые допрашивали 58-летнего мужчину, возникли сомнения в происхождении огромной суммы денег, которую украли у иностранца.

"В апреле мужчина официально сообщил об ограблении. На допросах он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Она якобы должна поступить ему от продажи недвижимости и из сбережений мужчины. Впоследствии выяснилось, что показания не соответствуют действительности", — отмечают журналисты.

Суд решил арестовать 58-летнего мужчину

Задержан 58-летний украинец. Фото: полиция Польши

Полицейские установили, что похищенные деньги мужчине не принадлежат. В итоге суд решил взять 58-летнего украинца под стражу, чтобы тот не препятствовал следствию. Однако правоохранители не желают разглашать подробности дела.

Напомним, что на польском агропредприятии в населенном пункте Рокицины жестоко убили 48-летнего украинца. Злоумышленники пытались сжечь его тело в хозяйственном здании.

Также мы писали о том, что в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.