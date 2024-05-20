Польська поліція затримала чоловіка. який збрехав про крадіжку мільйона євро

58-річного чоловіка затримали за дачу неправдивих свідчень Фото: поліція Польщі

У Польщі поліцейські затримали українця за надання неправдивих свідчень. Чоловік брехав про крадіжку сумки з чотирма мільйонами злотих, близько мільйоном євро у центрі Варшави.

Про це повідомляє RMF24 у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

У центрі Варшави обікрали українця

У квітні українські ЗМІ повідомляли про те, що група осіб у центрі Варшави напала на 58-річного громадянина України, коли він заходив до під'їзду багатоквартирного будинку на вулиці Кошикова, та відібрала у нього сумку з майже чотирма мільйонами злотих. До того чоловік був в обмінному пункті, де обміняв іноземну валюту на злоті. Повідомлялося, що зловмисники втекли з місця події, залишивши потерпілого пораненим.

Поліція не повірила українцю

У якийсь момент у поліцейських, які допитували 58-річного чоловіка, виникли сумніви щодо походження величезної суми грошей, яку вкрали в іноземця.

"У квітні чоловік офіційно повідомив про пограбування. На допитах він стверджував, що вся сума належить йому. Вона нібито мала надійти йому від продажу нерухомості та із заощаджень чоловіка. Згодом з'ясувалося, що свідчення не відповідають дійсності", — зазначають журналісти.

Суд вирішив заарештувати 58-річного чоловіка

Затриманий 58-річний українець. Фото: поліція Польщі

Поліцейські встановили, що викрадені гроші чоловікові не належать. Внаслідок чого суд вирішив взяти 58-річного українця під варту, щоб той не перешкоджав слідству. Проте наразі правоохоронці не бажають розголошувати подробиці справи.

Нагадаємо, що на польському агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни жорстоко вбили 48-річного українця. Зловмисники намагалися спалити його тіло у господарській будівлі.

Також ми писали про те, що у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.