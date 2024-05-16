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На польському агропідприємстві жорстоко вбили українця

16 травня 2024 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На польському агропідприємстві жорстоко вбили українця
Агропідприємство в Польщі, на якому влаштували пожежу після вбивства українця. Фото: OSP Rokity
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На польському агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни жорстоко вбили 48-річного українця. Зловмисники намагалися спалити його тіло у господарській будівлі.

Про це повідомив прокурор районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства РП Патрик Вегнер у коментарі "Укрінформу".

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Вбивство українця в Польщі

Правоохоронці вже затримали трьох поляків, зокрема одну жінку, яких підозрюють у вбивстві.

"Заарештовано троє осіб. Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу і житло загиблому українцю, а інший співробітником", — каже прокурор.

За його словами, прокуратура у співпраці з українськими консульством у Гданську і Прикордонною службою РП ще встановлюватиме повну інформацію про загиблого. 

За попередньою інформацією, чоловік жив сам. У Польщі в нього також є сестра, а мама — в Україні.

Прокурор повідомив, що загиблий був єдиним українцем, який працював на цьому підприємстві.

Він зауважив, що прокуратура намагається розкрити мотив цього злочину, вказуючи на те, що вбивство, швидше за все, не мало національних мотивів. На його думку, на агресивність затриманих вплинуло споживання алкогольних напоїв, оскільки злочин було скоєно у стані сильного сп’яніння.

Вегнер зазначив, що вбивство українця його працедавець скоїв з особливою жорстокістю. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насильства і бив своїх працівників.

Двом підозрюваним, які прямо залучені до вбивства, може бути винесено вирок у вигляді довічного ув’язнення, тоді як третьому підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі за невиконання обов’язку надання допомоги та за приховування слідів злочину.

Що передувало

Тіло чоловіка з України виявили у ніч проти 12 травня після пожежі в одному з господарських приміщень на агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни.

Правоохоронці працювали на місці події 16 годин, підозрюючи, що в цьому місці було скоєно злочин.

Пізніше обвинувачення у вбивстві було пред'явлено трьом громадянам Польщі. Один з чоловіків зізнався у вчиненні злочину, тоді як інший відмовився визнавати свою провину. Суд, за запитом прокуратури, наклав тимчасовий арешт на підозрюваних у вбивстві на три місяці.

Нагадаємо, 27 квітня у німецькому Мурнау-ам-Штафельзее в одному з торговельних центрів було вбито двох українців. 

Згодом стало відомо, що загиблими виявилися військові. За даними МЗС, йдеться про чоловіків 1987 та 2001 років народження, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.

Польща
українці
вбивство
пожежа
поліція
рятувальники

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