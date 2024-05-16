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На польском агропредприятии жестоко убили украинца

16 мая 2024 19:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На польском агропредприятии жестоко убили украинца
Агропредприятие в Польше, где устроили пожар после убийства украинца. Фото: OSP Rokity
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На польском агропредприятии в населенном пункте Рокицины жестоко убили 48-летнего украинца. Злоумышленники пытались сжечь его тело в хозяйственном здании.

Об этом сообщил прокурор районной прокуратуры в Лемборке Поморского воеводства РП Патрик Вегнер в комментарии "Укринформу".

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Правоохранители уже задержали трех поляков, в том числе одну женщину, подозреваемую в убийстве.

"Арестованы три человека. Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, который предоставлял работу и жилье погибшему украинцу, а другой — сотрудником", — говорит прокурор.

По его словам, прокуратура в сотрудничестве с украинским консульством в Гданьске и Пограничной службой РП еще будет устанавливать полную информацию о погибшем. 

По предварительной информации, мужчина жил сам. В Польше у него также есть сестра, а мать — в Украине.

Прокурор сообщил, что погибший был единственным украинцем, работавшим на этом предприятии.

Он отметил, что прокуратура пытается раскрыть мотив этого преступления, указывая на то, что убийство, скорее всего, не имело национальных мотивов. По его мнению, на агрессивность задержанных повлияло потребление алкогольных напитков, поскольку преступление было совершено в состоянии сильного опьянения.

Вегнер отметил, что убийство украинца его работодатель совершил с особой жестокостью. Следствие также установило, что мужчина был склонен к насилию и избивал своих работников.

Двум подозреваемым, прямо вовлеченным в убийство, может быть вынесен приговор в виде пожизненного заключения, тогда как третьему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы за невыполнение обязанности оказания помощи и за сокрытие следов преступления.

Что предшествовало

Тело мужчины из Украины было обнаружено в ночь на 12 мая после пожара в одном из хозяйственных помещений на агропредприятии в населенном пункте Рокицины.

Правоохранители работали на месте происшествия 16 часов, подозревая, что в этом месте было совершено преступление.

Позже обвинение в убийстве было предъявлено трем гражданам Польши. Один из мужчин признался в совершении преступления, тогда как другой отказался признавать свою вину. Суд, по запросу прокуратуры, наложил временный арест на подозреваемых в убийстве на три месяца.

Напомним, 27 апреля в немецком Мурнау-ам-Штафельзее в одном из торговых центров были убиты два украинца.

Впоследствии стало известно, что погибшими оказались военные. По данным МИД, речь идет о мужчинах 1987 и 2001 годов рождения, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

Польша
украинцы
убийство
пожар
полиция
спасатели

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