Польша, Литва, Латвия и Эстония просят ЕС построить оборонительную линию на границе с РФ и Беларусью

Строительство забора на границе между Польшей и российским Калининградом. Фото: DW

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью. Страны заявляют о необходимости защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 27 июня.

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Оборонительная линии на границе с РФ и Беларусью

В письме к главе ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырех стран, имеющих общую границу с Россией и Беларусью, выразили мнение, что проект защиты для блока из 27 стран и 450-миллионным населением также нуждается в финансовой поддержке всех членов.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной необходимости обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз", — говорится в письме.

В письме отмечено, что под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных методов, а также скрытых и открытых средств, таких как дезинформация, кибератаки, экономическое давление и манипулирование миграционными потоками через границы.

Масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют решительных действий ЕС по их политической и финансовой поддержке.

Некоторые дипломаты ЕС оценили, что стоимость строительства оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью составит около 2,5 миллиарда евро.

На саммите лидеры ЕС намерены обсудить тему европейских инвестиций в оборону и их финансирование.

Предыдущая инициатива Греции и Польши создать систему противовоздушной обороны ЕС, аналогичную израильскому "Железному куполу", стала поводом для призыва к совместному финансированию линии наземной обороны на восточной границе ЕС. Эта система должна координировать различные системы противовоздушной обороны стран-членов ЕС, которые сейчас функционируют раздельно.

В письме говорится о том, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.

Напомним, в Польше задумываются о возможности закрытия всех пунктов пропуска с Беларусью. Причиной этого мигранты, из-за которых на польско-белорусской границе в последнее время растет напряжение.

Также Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ использует Беларусь для решения своих задач в Украине. По его мнению, Лукашенко является "куклой Путина".