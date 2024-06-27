Польща, Литва, Латвія та Естонія просять ЄС побудувати оборонну лінію на кордоні з РФ та Білоруссю

Будівництво паркану на кордоні між Польщею та російським Калінінградом. Фото: DW

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію на кордоні з Росією та Білоруссю. Країни заявляють на необхідності захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 27 червня.

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У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі 27 червня, лідери чотирьох країн, що мають спільний кордон з Росією і Білоруссю, висловили думку, що проєкт захисту для блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням також потребує фінансової підтримки усіх членів.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз", — йдеться у листі.

У листі зазначено, що під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових методів, а також прихованих і відкритих засобів, таких як дезінформація, кібератаки, економічний тиск і маніпулювання міграційними потоками через кордони.

Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають рішучих дій ЄС щодо їхньої політичної і фінансової підтримки.

Деякі дипломати ЄС оцінили, що вартість будівництва оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю становитиме приблизно 2,5 мільярда євро.

На саміті лідери ЄС планують обговорити тему європейських інвестицій в оборону та їхнє фінансування.

Попередня ініціатива Греції та Польщі створити систему протиповітряної оборони ЄС, аналогічну ізраїльському "Залізному куполу", стала приводом до заклику до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні ЄС. Ця система мала б координувати різноманітні системи протиповітряної оборони країн-членів ЄС, які наразі функціонують роздільно.

У листі йдеться про те, що планування і будівництво лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.

Нагадаємо, у Польщі замислюються над можливістю закриття всіх пунктів пропуску з Білоруссю. Причиною цього є мігранти, через яких на польсько-білоруському кордоні останнім часом зростає напруга.

Також Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ використовує Білорусь для вирішення своїх завдань в Україні. На його думку, Лукашенко є "лялькою Путіна".