Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про можливе закриття кордону з Білоруссю

Польські прикордонники патрулюють біля стіни на кордоні між Польщею та Білоруссю. Фото: Associated Press

У Польщі замислюються над можливістю закриття всіх пунктів пропуску з Білоруссю. Причиною цього є мігранти, через яких на польсько-білоруському кордоні останнім часом зростає напруга.

Про це в суботу, 22 червня, в ефірі TVN24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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На думку Сікорського, перш ніж ухвалити подібне рішення необхідно з'ясувати, які наслідки це матиме для економіки й місцевих громад.

Міністр зазначив, що зараз Польща, як і декілька років тому, страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі. Очільник МЗС Польщі вважає, що це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

"Особливо шокує те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", — заявив Сікорський.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ використовує Білорусь для вирішення своїх завдань в Україні. На його думку, Лукашенко є "лялькою Путіна".

Раніше ми повідомляли, що Польща зміцнює кордон із Росією та Білоруссю, розміщуючи в деяких районах країни військовий контингент. Також планують збудувати рови, траншеї та бункери.