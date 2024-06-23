Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможном закрытии границы с Беларусью

Польские пограничники патрулируют у стены на границе между Польшей и Беларусью. Фото: Associated Press

В Польше задумываются о возможности закрытия всех пунктов пропуска с Беларусью. Причиной этого являются мигранты, из-за которых на польско-белорусской границе в последнее время растет напряжение.

Об этом в субботу, 22 июня, в эфире TVN24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте также:

Что известно о вероятности закрытия польско-белорусской границы

По мнению Сикорского, прежде чем принять подобное решение, необходимо выяснить, какие последствия это будет иметь для экономики и местных общин.

Министр отметил, что сейчас Польша, как и несколько лет назад, страдает от нашествия мигрантов, пытающихся попасть в Европейский Союз с территории Беларуси. Глава МИД Польши считает, что это происходит под контролем белорусских и российских служб.

"Особенно шокирует то, что функционеры белорусского государства инструктируют этих людей, как избивать польских солдат и польских пограничников даже тогда, когда наши ребята в бронежилетах. Это совершенно неприемлемо", — заявил Сикорский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ использует Беларусь для решения своих задач в Украине. По его мнению, Лукашенко является "куклой Путина".

Ранее мы сообщали, что Польша укрепляет границу с Россией и Беларусью, размещая в некоторых районах страны военный контингент. Также планируют построить рвы, траншеи и бункеры.