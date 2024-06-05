В Естонії найбільше російських біженців - яка причина

Біженці в Естонії. Фото: ALDO LUUD

В естонських центрах допомоги наразі найбільша кількість російських біженців. Такі дані отримали місцеві правоохоронці відповідно до статистики за 2023 рік.

Про це пише Delfi.

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В Естонії є центри, куди можуть звернутися громадяни інших країн, які потребують міжнародного захисту в Естонії.

У 2023 році там перебували майже 200 претендентів на захист: 45 — з України, 23 — з Афганістану, 11 — з Грузії, 60 — з Росії та 61 громадянин інших держав.

Наразі соціальне помешкання надають органи місцевого самоврядування.

Далі Департамент поліції та прикордонної охорони направляє претендентів на тимчасове місце проживання, яке надає держава. Зокрема, це центр прийому біженців у Вао у Ляені-Вірусському повіті та його відділення у В'ягеві.

Нагадаємо, у Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.

Раніше ми писали, що влада Ірландії розглядає можливість скорочення розміру соціальних виплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. українців, які належать до вразливих категорій.