Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Естонія прийняла рекордну кількість біженців з Росії — яка причина arrow

Естонія прийняла рекордну кількість біженців з Росії — яка причина

5 червня 2024 13:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
В Естонії найбільше російських біженців - яка причина
Біженці в Естонії. Фото: ALDO LUUD
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В естонських центрах допомоги наразі найбільша кількість російських біженців. Такі дані отримали місцеві правоохоронці відповідно до статистики за 2023 рік.

Про це пише Delfi.

Читайте також:

Чому в Естонії найбільше російських біженців

В Естонії є центри, куди можуть звернутися громадяни інших країн, які потребують міжнародного захисту в Естонії.

У 2023 році там перебували майже 200 претендентів на захист: 45 — з України, 23 — з Афганістану, 11 — з Грузії, 60 — з Росії та 61 громадянин інших держав.

Наразі соціальне помешкання надають органи місцевого самоврядування.

Далі Департамент поліції та прикордонної охорони направляє претендентів на тимчасове місце проживання, яке надає держава. Зокрема, це центр прийому біженців у Вао у Ляені-Вірусському повіті та його відділення у В'ягеві.

Нагадаємо, у Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.

Раніше ми писали, що влада Ірландії розглядає можливість скорочення розміру соціальних виплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. українців, які належать до вразливих категорій.

біженці
Естонія
війна в Україні
росіяни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня