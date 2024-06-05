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Эстония приняла рекордное количество беженцев из России — какая причина

5 июня 2024 13:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Эстонии больше всего российских беженцев – какая причина
Беженцы в Эстонии. Фото: ALDO LUUD
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В эстонских центрах помощи наибольшее количество российских беженцев. Такие данные получили местные правоохранители согласно статистике за 2023 год.

Об этом пишет Delfi.

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В Эстонии есть центры, куда могут обратиться граждане других стран, нуждающихся в международной защите в Эстонии.

В 2023 году там находились почти 200 претендентов в защиту: 45 — из Украины, 23 — из Афганистана, 11 — из Грузии, 60 — из России и 61 гражданин других государств.

Социальную квартиру предоставляют органы местного самоуправления.

Далее Департамент полиции и пограничной охраны направляет претендентов на временное место жительства, предоставленное государством. В частности, это центр приема беженцев в Вао в Ляен-Вирусском уезде и его отделение во Вягеве.

Напомним, в Чехии запущен пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев домой. В его рамках украинцам окажут помощь на возвращение на родину.

Ранее мы писали, что власти Ирландии рассматривают возможность сокращения размера социальных выплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям.

беженцы
Эстония
война в Украине
россияне

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