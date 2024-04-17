Польша планирует присоединиться к "Европейскому щиту", — глава польского правительства Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: EPA

После атаки Ирана на Израиль Польша рассматривает возможность участия в проекте общеевропейской системы ПВО. Это необходимо для того, чтобы защитить воздушное пространство страны.

Как отмечает Укринформ, такое во время пресс-конференции во вторник, 16 апреля, в Варшаве заявил глава польского правительства Дональд Туск.

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Туск отметил, что иранская операция против Израиля напоминала массированные атаки, проводимые с применением ракет, беспилотников и бомбардировщиков против Украины РФ.

"Согласно анализу наших военных, не исключено, что так могла бы выглядеть какая-то очередная волна агрессии со стороны России. Поэтому нужно очень внимательно изучать каждый такой случай", — сказал Туск.

Во время иранской атаки 90% ракет и беспилотников благодаря "железному куполу" и другим установкам, защищающим небо над Израилем, удалось сбить. Большинство этих ракет и беспилотников уничтожили не над Израилем, а над Ираком или Ливаном, что свидетельствует о действенности этой системы. Украина же может сбивать только 30% вражеских воздушных целей.

По словам Туска, война в Украине и иранский опыт показывают, что нужно контролировать небо над своей территорией, потому Варшава пытается получить системы, из которых должен быть создан плотный железный купол над польским небом. Польша развивает и будет в дальнейшем развивать свои системы ПВО/ПРО, Pilica, Narew, Wisla.

"Также будем сотрудничать в рамках инициативы European Sky Schield, то есть европейского воздушного щита. И мне не мешает, что главными инициаторами этого проекта были немцы. Эта система также базируется на израильских ракетах Arrow, которые были очень эффективными", — подчеркнул польский премьер.

Что такое "Европейский щит"

Инициатива "Европейский небесный щит" — это проект построения наземной интегрированной европейской системы ПРО, которая включает средства борьбы с баллистическими ракетами. Целью инициативы является укрепление связей между ПВО разных европейских стран. Также эта инициатива позволяет страна-участницам совместно закупать системы ПВО и ПРО. По состоянию на 17 апреля в ней участвует 21 страна Европы.

Напомним, в начале марта Дональд Туск отреагировал на протест фермеров, настаивавших на полной блокаде агропродукции из Украины. Глава правительства назвал требования протестующих неприемлемыми.

Также мы сообщали о том, что в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел совместную пресс-конференцию с польским коллегой Дональдом Туском.